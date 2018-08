Verlies MediaMarkt-moeder loopt op

Gepubliceerd op | Views: 650

DÜSSELDORF (AFN/DPA) - Het Duitse moederbedrijf van MediaMarkt, Ceconomy, heeft het afgelopen kwartaal zijn nettoverlies verder zien oplopen. Over de maanden april tot en met juni moest het bedrijf een flinke afschrijving doen op een belang in groothandelsconcern Metro. Onder de streep stond daardoor een min van 104 miljoen euro, tegen een verlies van 29 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.

De winst voor rente, belastingen en afschrijvingen steeg tot 26 miljoen euro, tegenover 4 miljoen euro een jaar geleden. De omzet van Ceconomy daalde 0,7 procent tot 4,6 miljard euro. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten en het afstoten van onderdelen liepen de verkopen met 0,8 procent op. Vooral online verkocht Ceconomy meer. Webwinkels waren in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar goed voor 20 procent van de totale omzet.

Voor heel het boekjaar 2017/2018 handhaaft Ceconomy de verwachting dat de omzet enigszins zal stijgen. Het winkelconcern verwacht dat ook het bedrijfsresultaat enkele procenten hoger uitvalt. In september is bovendien de verkoop van verliesgevende Mediamarkt-winkels in Rusland afgerond.