Die twee clowns die Gerner en van der Bruggen opvolgden, zouden precies hetzelfde behandeld moeten worden:



Zowe van der aast als turkesteen hebben precies geweten wat ze deden, terwijl ze nog even 1 (of was het meer?) mrd bij beleggers ophaalden dat direct de zak van ING en Rabo in ging.



Laffe en bovenal slechte bestuurders.



Bijzonder vreemd dat zij nog steeds actief zijn