'TKH Group boekt solide resultaten'

Gepubliceerd op | Views: 322

AMSTERDAM (AFN) - Technologiebedrijf TKH Group heeft in de eerste helft van dit jaar solide resultaten in de boeken gezet, die hoger uitvielen dan de consensus. Dat schrijft KBC Securities in een reactie op de halfjaar- en kwartaalcijfers.

Volgens KBC kwamen de omzet, het bedrijfsresultaat en de aangepaste nettowinst boven de gemiddelde verwachting van analisten uit. TKH gaf aan voor heel 2018 te rekenen op een aangepaste nettowinst van 116 miljoen tot 122 miljoen euro. Dat was 95,6 miljoen euro in 2017. Volgens KBC ligt de consensus voor de winst in heel 2018 op 120 miljoen euro. Het advies is buy, met een koersdoel van 57 euro.

ING stelt dat TKH opnieuw een sterk kwartaal heeft gedraaid, met een hoger dan verwachte autonome omzetgroei en bedrijfsresultaat. De winstverwachting voor heel 2018 ziet er goed uit, aldus de bank. ING hanteert een buy-advies met een koersdoel van 68,75 euro.

TKH noteerde dinsdag omstreeks 09.35 uur een plus van 4,5 procent op 55,75 euro. Daarmee was het aandeel veruit de sterkste stijger in de MidKap.