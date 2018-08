'Winstvooruitzicht Brunel wat sober'

Gepubliceerd op | Views: 775 | Onderwerpen: detachering

AMSTERDAM (AFN) - De kwartaalresultaten die Brunel dinsdag presenteerde zijn over het algemeen genomen wel aardig. De winstverwachting voor het hele jaar is wel wat sober. Dat schrijven kenners van KBC Securities in een rapport over de detacheerder.

Brunel gaat voor heel 2018 uit van een omzet van 875 miljoen tot 925 miljoen euro. De brutowinst zal uitkomen op 32 miljoen tot 38 miljoen euro. Dat laatste is volgens KBC minder dan de ruim 39 miljoen euro waar op werd gerekend. Qua omzet zit Brunel met zijn bandbreedte aan de bovenkant van de verwachtingen.

De duidelijke verbeteringen die Brunel het afgelopen kwartaal in de boeken zette ten opzichte van een jaar eerder, kwamen voor KBC niet als een verrassing. Daarbij wees de bank ook op de betere prestaties van Brunel in voorgaande kwartalen.

Teleurstellend

ING noemde de resultaten van Brunel teleurstellend. Met name in Nederland blijven de prestaties van de detaheerder achter bij de verwachtingen. De brutowinst van 4,1 miljoen euro was minder dan de 6,3 miljoen euro die ING-kenners hadden voorzien. Zeker omdat, anders dan een jaar eerder, er dit jaar geen negatieve eenmalige posten waren die de resultaten in de weg zaten. Het tweede kwartaal van 2017 werd als gevolg van de kosten afgesloten met een tekort van 1,2 miljoen euro.

De vooruitzichten die Brunel schetste voor heel 2018 zijn ook minder dan waar ING op had gerekend. Net als KBC is ING vooral minder te spreken over de winstvooruitzichten.

KBC hanteert een hold-advies op Brunel met een koersdoel van 16 euro. ING handhaafde zijn koopadvies met een koersdoel van 19,40 euro. Het aandeel Brunel noteerde dinsdag omstreeks 09.25 uur 5,6 procent lager op 14,01 euro.