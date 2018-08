KBC Securities verhoogt advies ING

Gepubliceerd op | Views: 1.436 | Onderwerpen: advies

AMSTERDAM (AFN) - KBC Securities verhoogt het beleggingsadvies voor ING van reduce naar hold. KBC wijst daarbij op de sterke koersval van de bank vanwege de economische crisis in Turkije door de blootstelling van ING via zijn Turkse dochterbedrijf. Het koersdoel gaat van 13,50 euro naar 13 euro.

KBC stelt dat de koersval een ,,extreem scenario'' reflecteert. De Turkse dochter van ING is volgens de Belgische bank over het algemeen in goede doen. De koers van ING biedt volgens KBC opwaarts potentieel. Mocht de situatie rond Turkije nog veel verder verslechteren, dan kan de positie worden herzien. KBC geeft nog steeds de voorkeur aan ABN AMRO (buy) vanwege kapitaaluitkeringen, versnelde kosteningrepen en een nieuw managementteam.

Het aandeel ING noteerde dinsdag kort na opening een plus van 0,8 procent op 11,94 euro.