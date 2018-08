Hadden jullie wat anders verwacht met deze comedie van Trump en Erdogan

Gisteren op tv een reportage gezien dat veel Turken en ander volk terug kwamen vanuit Turkye en blij waren want de spullen, die ze daar massaal gekocht hadden lekker een flink stuk goedkoper waren geworden.......vanwege de val van de Turkse lira..en die inruilden voor euro's of Dollars!???? Een afgevaardigde van een bank die vertelde tijdens een vraaggesprek dat dit de euro in gevaar zou brengen,,,, en de rente in Turk. drastisch omhoog zou gaan Maar vandaag gaat de beurs vrolijk naar omhoog in plaats van de paniekzaaierij van deze tuttebel van de bank Turkye speelt geen rol in de wereldpolitiek en de EU die zal ter compensatie weer meer geld gaan geven aan de opvang van asielzoekers die daar aankomen en niet verder mogen Dus hoezo crissis in Europa door deze val????