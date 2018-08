Gepubliceerd op | Views: 1.514

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs ging dinsdag over een breed front omhoog. Ook de andere Europese beurzen toonden herstel na de verliesbeurt van een dag eerder. Beleggers schoven de zorgen over de Turkse lira even aan de kant. Op het Damrak openden detacheerder Brunel en technologiegroep TKH de boeken.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,6 procent in de plus op 564,32 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 790,83 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 0,6 procent.

In de MidKap ging TKH Group aan kop met een winst van ruim 4 procent. Volgens het bedrijf werd in de eerste jaarhelft een sterke groei gerealiseerd. Ook verwacht TKH dat de winst in 2018 beduidend hoger zal uitvallen dan vorig jaar. Beursintermediair Flow Traders kampte met een adviesverlaging door Morgan Stanley en stond onderaan met een min van 3 procent.

Altice

Grootste stijger bij de hoofdfondsen was kabel- en telecomconcern Altice Europe met een plus van 1,4 procent. Vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield was de enige daler met een verlies van 0,1 procent. ING, dat in de afgelopen handelsdagen onder druk stond door de zorgen over de blootstelling aan Turkije, won 0,5 procent. KBC Securities verhoogde het advies voor de bank.

Bij de kleinere bedrijven vielen de resultaten van Brunel (min 5,3 procent) in minder goede aarde. Volgens analisten was de winstverwachting van de detacheerder voor dit jaar wat sober.

Curetis

Op de lokale markt verloor Curetis ruim 5 procent. Het in Amsterdam genoteerde Duitse biotechbedrijf leed een operationeel verlies van bijna 11,4 miljoen euro. Tevens werd bekendgemaakt dat de topman van Curetis USA vertrekt.

RWE klom 2 procent in Frankfurt. De winstdaling van het Duitse energieconcern in de eerste jaarhelft viel lager uit dan verwacht. RWE is volop bezig met een complexe deal met zijn Duitse branchegenoot E.ON over een opsplitsing van energieleverancier Innogy, het moederbedrijf van Essent.

Antofagasta

In Londen waren beleggers niet tevreden over de resultaten van Antofagasta. De mijnbouwgigant werd 3,5 procent lager gezet na een winstdaling in de eerste helft van het jaar.

De euro was 1,1404 dollar waard, tegen 1,1411 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,9 procent tot 67,80 dollar. Brentolie kostte 0,9 procent meer op 73,24 dollar per vat.