Euronext vergroot belang in Fastmatch

AMSTERDAM (AFN) - Euronext heeft zijn belang in elektronische valutahandelsplaats FastMatch uitgebreid tot 97,3 procent. De beursuitbater nam de stukken over van mede-oprichter en topman Dmitri Galinov, die FastMatch heeft verlaten.

De afspraak over het overnemen van de aandelen dateert uit 2017. De beursuitbater nam in augustus dat jaar een controlerend belang van 90 procent in FastMatch. De resterende 10 procent bleef in handen van het management.

FastMatch biedt handelaren met een eigen technologie zeer snelle handelsmogelijkheden op de valutamarkt. Bestuurder Kevin Wolf werd in juni dit jaar benoemd tot de nieuwe bestuursvoorzitter van FastMatch, als opvolger van Galinov.