'Damrak schuift zorgen Turkije aan de kant'

Gepubliceerd op | Views: 2.054 | Onderwerpen: Turkije

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam opent dinsdag naar verwachting hoger. Ook de andere Europese beurzen lijken met winst te beginnen in een poging wat te herstellen van de recente verliezen. Beleggers schuiven de zorgen over de Turkse lira aan de kant en richten zich op macro-economische cijfers en bedrijfsresultaten.

Op het Damrak openden detacheerder Brunel en technologiegroep TKH de boeken. Brunel verwacht dit jaar volop te zullen profiteren van de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. Dit zal zich vertalen in een omzetgroei tot maximaal 925 miljoen euro en een brutowinst van minstens 32 miljoen en mogelijk 38 miljoen euro.

TKH Group verwacht dat de winst in 2018 beduidend hoger zal uitvallen dan vorig jaar. Volgens het technologiebedrijf werd in de eerste helft een sterke groei gerealiseerd, waarbij in alle segmenten hogere resultaten werden geboekt.

Curetis

Curetis opende ook de boeken over de eerste helft van het jaar. Het in Amsterdam genoteerde Duitse bedrijf leed een operationeel verlies van bijna 11,4 miljoen euro. Tevens werd bekendgemaakt dat de topman van Curetis USA, Christopher Bernard, vertrekt bij de onderneming.

Het aandeel Flow Traders zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Morgan Stanley schroefde zijn aanbeveling voor de beursintermediair terug.

Verzekeringssector

De verzekeringssector staat eveneens in de schijnwerpers. De Chinese investeerder Anbang wil de Nederlandse verzekeraar Vivat definitief verkopen, meldt De Telegraaf. Vivat is de eigenaar van Zwitserleven, Proteq, Reaal en Actiam.

De markten verwerken daarnaast nog een stroom aan macro-economische cijfers uit China. Zo bleek dat de Chinese industriële productie in juli minder hard groeide dan verwacht. Ook de winkelverkopen en investeringen vielen tegen.

Lagere sluiting

De Europese beurzen sloten maandag lager. De AEX-index daalde 0,3 procent tot 561,19 punten en de MidKap zakte 0,7 procent tot 789,64 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt verloren tot 0,5 procent. De beurs in Istanbul raakte 2,4 procent kwijt. Ook Wall Street deed een stap terug. De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent lager op 25.187,70 punten. De brede S&P 500 zakte 0,4 procent en technologiebeurs Nasdaq leverde 0,3 procent in.

De euro was 1,1404 dollar waard, tegen 1,1411 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent tot 67,48 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent meer op 72,81 dollar per vat.