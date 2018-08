TKH rekent op hogere winst in 2018

Gepubliceerd op | Views: 556

HAAKSBERGEN (AFN) - TKH Group verwacht dat de winst in heel 2018 beduidend hoger zal uitvallen dan vorig jaar. Volgens het technologiebedrijf werd in de eerste helft een sterke groei gerealiseerd, waarbij in alle segmenten hogere resultaten werden geboekt.

Topman Alexander van der Lof verklaarde in een toelichting dat TKH nu duidelijk de vruchten plukt van de ingezette strategie, terwijl de marktpositie in de afgelopen jaren substantieel is verbeterd. Het bedrijf is goed op weg om zijn doelstellingen voor rendement op de middellange termijn te halen, aldus de bestuurder.

Voor heel het jaar rekent de onderneming op een nettowinst voor amortisatie en eenmalige baten en lasten van 116 miljoen tot 122 miljoen euro. In 2017 was dit 95,6 miljoen euro. TKH zag de omzet in de eerste helft met 12 procent stijgen tot 812,6 miljoen euro, vrijwel volledig op eigen kracht. Het bedrijfsresultaat klom met ruim 31 procent tot bijna 93 miljoen euro en de aangepaste nettowinst lag ruim een derde hoger op 60,7 miljoen euro.