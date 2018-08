'Anbang wil Vivat definitief verkopen'

Gepubliceerd op | Views: 739

AMSTERDAM (AFN) - De Chinese investeerder Anbang wil de Nederlandse verzekeraar Vivat definitief verkopen. Dat schrijft De Telegraaf dinsdag. Anbang heeft de afgelopen weken een aantal internationale zakenbanken aangeschreven met de vraag of ze een voorstel willen indienen voor het verkopen van de eigenaar van Zwitserleven, Proteq, Reaal en Actiam.

Er is nog geen beoogde tijdlijn voor een transactie. De Nederlandsche Bank (DNB) vond de overname van Vivat in 2015 door Anbang overigens niet riskant. Daarin speelde mee dat er geen alternatief was voor de twee jaar eerder genationaliseerde verzekeraar, die met een groeiend gat op de balans afstevende op een faillissement. Anbang kocht Vivat voor 1 euro en stortte later 1,4 miljard euro bij.