'Activistische belegger Danone roert zich'

PARIJS (AFN) - Corvex Management heeft een belang opgebouwd in Danone, dat volgens de activistische investeerder ondergewaardeerd zou zijn. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Het belang in de voedingsfabrikant zou zo'n 400 miljoen dollar waard zijn. Corvex zou nog geen plannen hebben om de druk echt op te voeren. Danone heeft ook nog geen hulp ingeschakeld om zich te wapenen tegen inmenging van de investeerder, omdat het belang nog relatief klein is, schrijft de Financial Times op basis van eigen bronnen.

Danone kampt met tegenvallende verkopen, met name van yoghurtproducten. De vooruitzichten voor de overgenomen sojamelkmaker WhiteWave Foods zijn wel gunstig.