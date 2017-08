AEX toont herstel

Gepubliceerd op | Views: 1.184

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs toonde maandag herstel na de forse verliezen van voor het weekeinde. Ook de andere Europese beurzen krabbelden weer op. Vorige week verdampte bijna 1000 miljard dollar aan beurswaarde door de oplopende spanningen tussen Noord-Korea en de VS.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,6 procent in de plus op 520,08 punten. De MidKap klom 1,1 procent tot 788,64 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 1,1 procent.

Vooral de financiële bedrijven waren in trek bij beleggers. In de AEX stegen de verzekeraars Aegon en NN Group rond 2 procent. ING Groep klom 1 procent. In Frankfurt won Deutsche Bank 3 procent en de Franse bank BNP Paribas dikte 1,5 procent aan.

Unibail-Rodamco

Unibail-Rodamco voerde de stijgers in de AEX aan met een winst van meer dan 2 procent. Het vastgoedbedrijf kondigde aan tot 10 oktober dit jaar voor maximaal 750 miljoen aan eigen aandelen in te kopen. Informatieleverancier RELX en olie- en gasconcern Shell waren de enige dalers met verliezen van 0,1 procent.

Altice won 0,9 procent. Het kabel- en telecomconcern overweegt volgens persbureau Bloomberg steun te vragen van investeerders voor de overname van het Amerikaanse kabelbedrijf Charter Communications. Eerder deze maand verschenen berichten in de media dat Altice en dochterbedrijf Altice USA werken aan een bod op het veel grotere Charter.

Besi

In de MidKap ging chiptoeleverancier Besi aan kop met een plus van ruim 2 procent. Beursintermediair Flow Traders en groothandelsbedrijf Sligro waren de grootste verliezers met minnen van 1,3 en 0,2 procent.

In Frankfurt kreeg RWE er 3 procent bij. De Duitse energiereus kende naar eigen zeggen een goed eerste halfjaar en heeft zijn winstverwachting voor heel 2017 aangescherpt.

ThyssenKrupp

ThyssenKrupp won 2 procent. Tata Steel heeft met een pensioendeal in Groot-Brittannië een belangrijke horde genomen voor een eventuele fusie van zijn Europese staalactiviteiten met die van het Duitse ThyssenKrupp. Tata en ThyssenKrupp onderhandelen al meer dan een jaar over een samenvoeging van hun Europese staaldivisies.

De euro was 1,1814 dollar waard, tegen 1,1799 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 48,74 dollar. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 51,95 dollar per vat.