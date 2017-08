Nikkei begint week met verlies

Gepubliceerd op | Views: 143

TOKIO (AFN) - De Japanse aandelenbeurs is maandag na een lang weekeinde lager gesloten. Positieve cijfers over de Japanse economische groei werden teniet gedaan door een waardestijging van de Japanse yen. Elders in het Verre Oosten wisten de belangrijkste beursgraadmeters juist te herstellen na de forse verliezen op vrijdag.

De Nikkei in Tokio eindigde met een min van 1 procent op 19.537,10 punten. De Japanse exportbedrijven gingen over een breed front omlaag nadat de yen door de onrust rond Noord-Korea op vrijdag flink in waarde toenam. Een beter dan verwachte groei van de Japanse economie van 4 procent in de drie maanden tot en met juni hield de koersverliezen enigszins beperkt.

Toshiba zakte 2,1 procent. Volgens persbureau Bloomberg is de verkoop van de chipdivisie van het noodlijdende techconcern aan investeerder Bain Capital in een impasse geraakt door onenigheid over onder meer de termijnbetalingen. Bain wil pas betalingen doen wanneer het juridische geschil tussen Toshiba en partner Western Digital is opgelost, terwijl Toshiba al eerder geld wil.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1,1 procent hoger en de beurs in Shanghai klom 0,9 procent, ondanks een tegenvallende groei van de Chinese industrie en lager dan verwachte Chinese winkelverkopen. De All Ordinaries in Sydney sloot 0,6 procent hoger en de Kospi in Zuid-Korea steeg 0,7 procent.