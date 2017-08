RWE scherpt winstverwachting aan

Gepubliceerd op | Views: 195 | Onderwerpen: energie

ESSEN (AFN/BLOOMBERG) - RWE kijkt wat positiever naar de toekomst, na een jarenlange moeilijke periode met extreem lage elektriciteitsprijzen. De Duitse energiereus kende naar eigen zeggen een goed eerste halfjaar en heeft zijn winstverwachting voor heel 2017 aangescherpt.

RWE is optimistischer over de winstgevendheid bij zijn gascentrales, waarmee lagere marges bij de kolencentrale kunnen worden gecompenseerd. Vorig jaar moesten er nog miljarden worden afgewaardeerd, vanwege de lage energieprijzen maar die zijn inmiddels weer een stuk opgelopen.

,,RWE is op de goede weg'', zei topman Rolf Martin Schmitz. ,,Volgens onze huidige planning zouden we het fiscale jaar moeten afronden in het bovengedeelte van onze prognoses." Het concern rekent voor heel dit jaar op een bedrijfswinst (ebitda) van 5,4 miljard euro tot 5,7 miljard euro.

In de eerste zes maanden ging dit resultaat op jaarbasis met bijna 7 procent omhoog naar 3,2 miljard euro. RWE profiteert ook nog altijd van zijn belang in hernieuwbare energiedivisie Innogy, die vorig jaar zelfstandig naar de beurs werd gebracht.