IMCD en Corbion sluiten distributiepact

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Chemicaliëndistributeur IMCD gaat de meeste van de ingrediënten van speciaalchemiebedrijf Corbion in Australië en Nieuw-Zeeland distribueren. De in Amsterdam genoteerde bedrijven sloten daarvoor een overeenkomst. Financiële details werden daarbij niet gemeld. De deal gaat per 1 juli in. Financiële details werden niet gemeld.

Voor de distributie van vlees, pluimvee en vis en andere producten uit zee blijft Corbion in de genoemde landen exclusief gebruik maken van de diensten van The Hela & Schwarz. In het voedingssegment heeft Corbion zich steeds meer ontwikkeld van een ingrediëntenbedrijf tot een aanbieder van oplossingen.