'Wall Street hoger na cijfers grote banken VS'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan dinsdag voor een hogere opening. Daarmee lijkt het sentiment weer wat te herstellen na de koersdalingen aan het slot van de handel op maandag. Beleggers op Wall Street verwerken kwartaalcijfers van grote Amerikaanse banken en Delta Air Lines. Daarmee is het kwartaalcijferseizoen in New York geopend.

JPMorgan Chase, Citigroup en Wells Fargo hebben vele miljarden dollars uitgetrokken om eventuele verliezen op leningen door de coronacrisis op te vangen. Daardoor werd de winstgevendheid gedrukt. Wel werd goede zaken gedaan op de financiële markten door de onrust op de beurzen en de rally van de afgelopen tijd. JPMorgan, de grootste bank van de Verenigde Staten, maakte bekend dat de winst in het tweede kwartaal met ruim 50 procent is gedaald vergeleken met een jaar eerder. Bij Citigroup ging de winst met bijna driekwart omlaag en Wells Fargo boekte zijn eerste kwartaalverlies sinds 2008.

Delta Air Lines gaat zwaar gebukt onder de coronacrisis omdat er momenteel veel minder wordt gevlogen. In het tweede kwartaal ging een nettoverlies van 5,7 miljard dollar in de boeken. De vooruitzichten voor Delta zijn verder uiterst somber. De sterke toename van het aantal coronabesmettingen in de VS en bijkomende nieuwe reisbeperkingen staan het herstel in de weg. Volgens topman Ed Bastian zal het zeker twee tot drie jaar duren voor Delta weer volledig hersteld is.

Lockheed Martin

Ook gaat de aandacht uit naar Lockheed Martin. China is van plan sancties in te voeren tegen het Amerikaanse defensieconcern. De maatregel volgt op het groene licht dat de Amerikaanse regering gaf voor een grote wapendeal met Taiwan. Dat land wordt door Peking als Chinees territorium gezien en niet als onafhankelijke staat.

Op macro-economisch gebied werd bekend dat de inflatie in de VS in juni is gestegen naar 0,6 procent op jaarbasis, van 0,1 procent in mei.

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn maandag overwegend lager gesloten. Beleggers waren eerder op de dag nog goedgemutst vanwege hoopgevend nieuws over een mogelijk coronavaccin. Maar het sentiment sloeg om toen bekend werd dat Californië nieuwe maatregelen neemt om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De brede S&P 500-index zakte 0,9 procent tot 3155,22 punten en technologiebeurs Nasdaq leverde 2,2 procent in tot 10.390,84 punten. De Dow-Jonesindex eindigde wel een fractie hoger op 26.085,80 punten.