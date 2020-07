Winst JPMorgan fors lager door miljarden voor slechte leningen

ach als je 50% winst daling goed vind en daarom zelfs nodig vind om de koers nog hoger te zetten dan dat hij was bij 50% meer winst blijft mij een raadsel, maar misschien ga ik het ooit nog eens snappen deze vorm van redeneren. als je maar lag genoeg inschat dan overtref je makkelijk elke verwachting. dit is een beetje de truc die in mijn ogen de analisten nu weer uithalen. kopen jullie maar lekker ik trap er niet in.