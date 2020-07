Winst JPMorgan fors lager door miljarden voor slechte leningen

Gepubliceerd op | Views: 2.080

NEW YORK (AFN) - JPMorgan Chase, de grootste bank van de Verenigde Staten, heeft in het tweede kwartaal een fors lagere winst behaald vanwege torenhoge voorzieningen voor slechte leningen door de coronacrisis. Wel deed de bank zeer goede zaken met de handel op de financiële markten.

De nettowinst kwam uit op 4,7 miljard dollar, wat ruim 50 procent minder is dan een jaar eerder. JPMorgan zette ruim 10 miljard dollar opzij om verliezen op te vangen op leningen die mogelijk niet worden terugbetaald. In het eerste kwartaal werden ook al miljarden uitgetrokken voor de stroppenpot voor slechte leningen. In totaal heeft de bank daar nu meer dan 34 miljard dollar voor vrijgemaakt.

Daarnaast had de bank te maken met gedaalde inkomsten uit kredietverstrekking aan consumenten en bedrijven omdat zij terughoudender waren met het afsluiten van leningen door de coronacrisis, plus lagere rente-inkomsten. Daar stond tegenover dat veel meer geld binnenkwam uit het zakenbankieren en de handel in aandelen en obligaties vanwege de onrust op de beurzen, met dus veel meer handelsactiviteit. De totale baten van JPMorgan bedroegen 33,8 miljard dollar.

Topman Jamie Dimon zei dat ondanks enkele recente positieve macro-economische cijfers en flinke steunmaatregelen van overheden er nog veel onzekerheid is over de toekomst voor de economie, maar dat JPMorgan vanwege zijn sterke balans een "veilige haven" zal blijven.

De cijfers lijken goed te vallen bij beleggers, want in de handel voorbeurs op Wall Street staat het aandeel JPMorgan op winst.