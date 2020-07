Vakbonden KLM eisen gesprek met Hoekstra

"De bonden ageren al langer tegen de eisen die de regering stelde. Ze zijn boos dat van werknemers een tot in details uitgewerkt loonoffer wordt gevraagd, terwijl dit normaal gesproken een zaak is die de werkgever met het personeel aan de cao-tafel moet kortsluiten."



Als de bonden dit willen regelen via cao besprekingen tussen de werkgever en en het personeel gaat dat waarschijnlijk vele maanden duren, die tijd is er niet voor KLM want er is op zeer korte termijn noodgeld nodig om KLM niet failliet te laten gaan.