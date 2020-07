China kondigt sancties tegen Lockheed aan

quote: Knight V schreef op 14 juli 2020 10:25:

Amerika is weer bezig om oorlog te voeren.Iran, irak, syrie, noord korea, cuba, mexico, rusland, china.Amerika blijft doorgaan en omringende landen mogen weer als opvangcentra fungeren want Amerika neemt geen enkel vluchteling in huis.

Ik ben toch blij dat niet de landen die je noemt de macht hebben op deze planeet die Amerika nu heeft. Het is nu zeker niet perfect, maar als de landen van jouw lijstje de macht zouden hebben was het veel minder gezellig op deze planeet. En dat China boos wordt door een upgrade van patriot verdediging systemen in Taiwan laat duidelijk zien wie de agressor is in deze. Jij denkt zeker dat er nu hemel op aarde komt in Hongkong?!