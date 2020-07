KBC verwacht dat overname Grandvision doorgaat

Gepubliceerd op | Views: 26

AMSTERDAM (AFN) - Kenners van KBC Securities verwachten dat de overname van optiekconcern GrandVision door brillengigant EssilorLuxottica door kan gaan, tegen de volle afgesproken prijs. Dit ondanks mededingingsbezwaren van de Europese Unie. Met de overname van GrandVision is 7,2 miljard euro gemoeid.

Voor zo'n grote deal was EU-onderzoek verwacht en kenners van KBC denken niet dat concessies een reden zijn om opnieuw over de voorwaarden te onderhandelen. Financial Times schrijft op basis van ingewijden dat EssilorLuxottica winkels in Italië en Nederland of Frankrijk moet verkopen van EU-toezichthouders. De Franse tak verkopen is naar mening van KBC niet realistisch gezien het belang. Frankrijk is goed voor 15,9 procent van de omzet, Nederland 7,2 procent en Italië ook voor minder dan 10 procent.

KBC Securities verwacht dat de speculatie over de uitkomst van het EU-onderzoek zal toenemen naarmate de deadline van 20 augustus dichterbij komt.

KBC handhaaft het buy-advies op het aandeel GrandVision met een koersdoel van 28 euro. Het aandeel stond omstreeks 09.40 uur 1 procent lager op 25,65 euro.