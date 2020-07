AEX fors in het rood door coronazorgen

Gepubliceerd op | Views: 3.771

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs stond dinsdag fors in het rood. Ook de andere Europese beurzen lieten flinke verliezen zien. Beleggers namen gas terug na de nieuwe coronamaatregelen in de Amerikaanse staat Californië en keken onder meer uit naar de kwartaalcijfers van de grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase, Citigroup en Wells Fargo, die later op de dag bekend worden gemaakt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,8 procent lager op 568,30 punten. De MidKap zakte 1,6 procent tot 760,24 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs leverden tot 1,9 procent in.

Grootste dalers in de AEX waren betaalbedrijf Adyen en techinvesteerder Prosus met verliezen van ruim 4 procent. De chipbedrijven ASMI en ASMI verloren meer dan 3 procent in navolging van de koersverliezen onder Amerikaanse sectorgenoten. In de MidKap zakte Besi ook dik 3 procent. Olie- en gasconcern Shell was de enige stijger bij de hoofdfondsen met een plusje van 0,1 procent.

GrandVision

Optiekbedrijf GrandVision daalde 1,5 procent bij de middelgrote bedrijven. Volgens zakenkrant Financial Times eist de Europese Commissie dat brillengigant EssilorLuxottica (min 2 procent) winkels in Italië en Nederland of Frankrijk verkoopt, anders mag de overname van GrandVision niet doorgaan wegens mededingingsbezwaren. In Nederland bezit GrandVision onder meer de ketens Pearle en Eye Wish.

In Frankfurt steeg HelloFresh ruim 4 procent. De Duitse maaltijdpakkettenbezorger heeft dankzij de coronacrisis een sterk tweede kwartaal achter de rug. Doordat veel mensen vanwege coronamaatregelen verplicht thuis moesten blijven en niet meer naar de supermarkt wilden, zag het Duitse bedrijf zijn omzet flink oplopen. Het bedrijf krikt nu ook zijn financiële verwachtingen voor heel 2020 verder op.

Swatch

Swatch won 2 procent in Zürich. De Zwitserse horlogemaker leed in het eerste halfjaar een flink verlies doordat wereldwijd winkels de deuren moesten sluiten als gevolg van het coronavirus. Het bedrijf sneed versneld in zijn winkels en personeelsbestand en verwacht voor heel 2020 wel winstgevend te zijn.

De euro was 1,1332 dollar waard tegenover 1,1359 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,9 procent tot 39,33 dollar. Brentolie kostte 1,7 procent minder op 41,98 dollar per vat.