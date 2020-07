Britse economie krabbelde in mei voorzichtig op van crisis

Britse economie krimpt ongekend hard(ABM FN-Dow Jones) De Britse economie is in de periode van maart tot en met mei drastisch gekrompen, met 19,1 procent, door de overheidsbeperkingen vanwege het coronavirus. Dit meldde het Office for National Statistics dinsdag.De economische activiteit daalde in de genoemde periode met 19,1 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.De lockdown naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus, die een groot deel van de economische activiteit in het land stillegde, begon in het VK op 23 maart.Door: ABM Financial News.Redactie: +31(0)20 26 28 999© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.Binck is niet aansprakelijk voor informatie verschaft door derden.klopt toch totaal niet bij boven genoemde kop ?