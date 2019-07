Galapagos sluit megadeal met Amerikaans Gilead

quote: Marc00 schreef op 14 jul 2019 om 20:04:

Heeft iemand een voorspelling van de koers voor morgen?



Heeft iemand een voorspelling van de koers voor morgen?

Puur rationeel zou koers moeten verdubbelen: >5 miljard cash + alles wat in de pipeline zit + toekomstige eigen verkoop Europa + toekomstige royalties USA etc.Deze deal laat enorme vertrouwen Gilead zien (en die weten veel meer dan ons, is tientallen miljoenenonderzoek aan vooraf gegaan)CEO OvdS houdt zich perfect aan zijn woord, al jarenlang: op eigen benen verder, dat is het beste voor iedereen, in het bijzonder de aandeelhouders.Kortom betrouwbare CEO, wat zich in de koers sinds introductie laat zien en in de toekomstDenk bv aan advies om na cancelen eerdere deal met AbbVie prachtig koopmoment omdat er veel betere deal uit te halen is, bleek 100% waar(! zie deze deal !!).Dus verwacht minimaal >140 euro en er nooit meer onderNB voor instappers/bijkopers: mooi instap- of bijkoopmoment dit, zie bovenstaande, nog ontzettend veel groeipotentieel (qua pipeline en cashflow en dus koersstijging)