Wat oneerbiedig geschreven AFN.



"Crises is overgewaaid".



Er zijn meer dan 400 mensen dood gegaan.



Type gewoon uit de roulatie halen. Het is slecht product. Het is geen crises als je verantwoordelijkheid draagt aan het ongeluk en type eruit gooit.



Zo slecht dat het probleem groter is dan het lijkt omdat het al maanden duurt.



Een slecht product breng je niet op de markt, maar daar neem je afstand van.



Vooral omdat er 400 mensen dood zijn gegaan.