'Huawei schrapt veel banen in VS'

quote: het zwaard schreef op 14 jul 2019 om 12:45:

En de Chinezen betichten Google ervan nauwe banden te hebben met de Amerikaanse overheid. Denk dat beiden het voor 'n keer gelijk hebben.

U hebt geen flauw idee hoe de wereld in elkaar zit. Natuurlijk proberen grote bedrijven te lobbyen bij de overheid, maar aan de andere kant kan er makkelijk een mega boete voor spionage of privacy schending komen. De Chinese grote bedrijven zijn gewoon de Chinese overheid, dat is het grote verschil. Op het hoofdkantoor van Tencent hangen leuzen van de communistische partij prominent in het gebouw. Dat zegt genoeg over een bedrijf die zegt onafhankelijk te zijn.