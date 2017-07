Nieuwe records op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 650

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst het weekeinde ingegaan. De leidende Dow-Jonesindex en de breed samengestelde S&P 500 sloten daarbij op hun hoogste slotstand ooit. Grote banken als JPMorgan Chase, Citigroup en Wells Fargo stonden in de schijnwerpers nadat ze de boeken hadden geopend.

De Dow-Jonesindex sloot 0,4 procent hoger op 21.637,74 punten. De S&P 500 steeg 0,5 procent tot 2459,27 punten. Technologiebeurs Nasdaq klom 0,6 procent tot 6312,46 punten.

Banken gingen over een breed front omlaag, ondanks bemoedigende kwartaalresultaten van een aantal van hen. Zo zag JPMorgan Chase de nettowinst met bijna een tiende oplopen naar ruim 7 miljard dollar. Hogere inkomsten uit leningen compenseerden relatief zwakke prestaties bij de handel in aandelen en obligaties. Het aandeel daalde krap 1 procent.

Wells Fargo

Wells Fargo, de grootste hypotheekverstrekker van de VS, zag de winst met 5 procent stijgen tot 5,8 miljard dollar. Het aandeel Wells Fargo ging 1,1 procent omlaag. Bij Citigroup (min 0,5 procent) was sprake van een winstdaling met 2,5 procent tot 3,9 miljard dollar.

Het aandeel van het telecomconcern Sprint, dat onderdeel is van het Japanse Softbank, was een opvallende stijger. Volgens de Wall Street Journal zou de controlerende aandeelhouder van Softbank in gesprek zijn met miljardairs Warren Buffett en John Malone over een deal met betrekking tot Sprint. Het aandeel Sprint sloot 4,3 procent hoger. Branchegenoot T-Mobile US, die eerder vergeefs met Sprint gesprekken voerde over een fusie, won 0,5 procent aan beurswaarde.

Wal-Mart

Winkelketen Wal-Mart won 1,7 procent, geholpen door een adviesverhoging van Goldman Sachs. Voor Boeing (plus 1,1 procent) gold een soortgelijk scenario, nadat JPMorgan zich in een rapport positief uitliet over de vliegtuigmaker.

Verder verwerkten beleggers tegenvallende cijfers over onder meer de inflatie en de winkelverkopen. Daarmee zijn de verwachtingen voor een derde rentestijging in 2017 ietwat gedimd. De Amerikaanse inflatie zwakte in juni af naar 1,6 procent op jaarbasis, van 1,9 procent in mei. Verder namen de winkelverkopen in de VS die maand met 0,2 procent af.

De euro was 1,1469 dollar waard, tegen 1,1459 dollar bij het Europese slot. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,1 procent tot 46,60 dollar. Brentolie kostte 1,2 procent meer, op 48,98 dollar per vat.