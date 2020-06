Coronavirus in beeld in rustige beursweek

quote: Eduard de Wit schreef op 14 juni 2020 18:23:

[...]Peking gedeeltelijk lock down.Wordt nog veel erger, denk dat we juist een slechte week/maand krijgen.

Ze zijn er juist vroeg bij. Rigoreuze maatregelen om het snel weer de kop in te drukken. Als de oorzaak achterhaald kan worden van deze plotselinge uitbraak dan zou dat weer heel veel kennis opleveren voor de gehele bestrijding van het virus. Lijkt me in het verre oosten juist allemaal beter onder controle dan in andere delen van de wereld.En voor de beurs? Al die miljarden gratis geld moeten nog steeds ergens heen en stromen indirect de beurs in. Indicatoren zullen ook weer beter zijn dan voorgaande maand dus we kunnen rustig omhoog richting 560, 570.