Broadcom onderuit op Wall Street

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen gesloten. Net als in Europa stonden chipmakers onder druk door de omzetwaarschuwing van Broadcom. Ook de oplopende politieke spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran en de handelsperikelen met China drukten het sentiment. Verder bogen beleggers zich over cijfers over de Amerikaanse detailhandelsverkopen, industriële productie, het consumentenvertrouwen en de bedrijfsvoorraden.

De leidende Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent lager op 26.089,61 punten. De brede S&P 500 ging 0,2 procent omlaag tot 2886,98 punten. Technologiebeurs Nasdaq verloor 0,5 procent tot 7796,66 punten.

Washington beschuldigt Iran van aanvallen op twee olietankers in de Golf van Oman. Teheran ontkent betrokken te zijn bij de aanvallen. Door de kwestie lopen de spanningen in het Midden-Oosten verder op. De olieprijzen zijn gevoelig voor ontwikkelingen in de regio.

Broadcom

Chipconcern Broadcom verloor 5,6 procent aan beurswaarde na de neerwaartse bijstelling van de omzetprognose voor het hele boekjaar. Daarbij wees het bedrijf met een beschuldigende vinger naar de handelsvete tussen China en de VS.

In het kielzog van de chipreus verloren andere chipfondsen zoals Intel, Advanced Micro Devices (AMD), Micron Technology, NXP Semiconductor, Texas Instruments, Nvidia en Qualcomm 1,1 tot 3,8 procent. Ook techreus Apple, een grote klant van Broadcom, deelde in de malaise. De iPhonemaker verloor 0,7 procent.

Chewy

Het beursdebuut van Chewy resulteerde in een gigantische koerssprong voor het aandeel. Een Chewy-aandeel was geprijsd op 22 dollar. Bij de slotbel was het aandeel bijna 35 dollar waard. Daarmee nam de beurswaarde van de online verkoper van voeding en accessoires voor huisdieren in één dag met 59 procent toe.

Telecombedrijven T-Mobile US (plus 0,6 procent) en Sprint (plus 2,9 procent) stonden bij de winnaars. Een fusie tussen de telecombedrijven is naar verluidt weer een stap dichterbij.

De euro noteerde op 1,1208 dollar tegenover 1,1215 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent in prijs tot 52,53 dollar. Brentolie werd 1,2 procent duurder op 62,05 dollar per vat.