Aegon Bank plaatst obligatielening

AMSTERDAM (AFN) - Aegon Bank heeft naar eigen zeggen met succes achtergestelde niet-preferente obligatielening van 500 miljoen euro geplaatst. De stukken hebben een looptijd van vijf jaar en het rendement is 0,729 procent. Volgens Aegon Bank, dat onderdeel is van Aegon, is de lening vijf keer overtekend en gebeurde de plaatsing bij meer dan 180 institutionele beleggers.

Met de opbrengst van deze transactie zal Aegon Bank naar verwachting voldoen aan de minimale vereisten eigen vermogen en in aanmerking komende passiva die waarschijnlijk vanaf 2020 zullen gelden. De uitgifte van de obligatielening draagt ook bij aan de verdere groeiambitie en diversificatie van financiering van Aegon Bank.