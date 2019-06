OCI praat over samenwerking met Adnoc

Gepubliceerd op | Views: 621

AMSTERDAM (AFN) - De in Amsterdam genoteerde kunstmestproducent OCI voert verregaande onderhandelingen met staatsoliebedrijf Adnoc uit Abu Dhabi over het samenvoegen van kunstmestactiviteiten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Dit bevestigde het Egyptische bedrijf, nadat geruchten over gesprekken eerder de ronde deden.

Volgens OCI wordt altijd gekeken naar strategische initiatieven, waaronder samenwerkingen. Het bedrijf bezit onder meer een kunstmestfabriek in Egypte en heeft in het thuisland ook een belang van 60 procent in een productielocatie voor watervrije ammoniak. Ook heeft OCI een handelsdivisie in de Verenigde Arabische Emiraten.

De onderhandelingen van Adnoc met OCI past in de strategie van veel olieproducenten in het Midden-Oosten. Die mikken op samenwerkingen met buitenlands bedrijven om minder afhankelijk te worden van de verkoop van ruwe olie.

Een paar jaar geleden liep een poging van het Amerikaanse CF Industries om de Amerikaanse en Europese kunstmestdivisies van OCI over te nemen op niets uit. Verder zou OCI eerder dit jaar met een Saudisch bedrijf in gesprek zijn over de verkoop van zijn methanol-activiteiten.