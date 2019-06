Bedrijfsvoorraden VS gestegen

Gepubliceerd op | Views: 39 | Onderwerpen: Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN) - De bedrijfsvoorraden in de Verenigde Staten zijn in april met 0,5 procent toegenomen op maandbasis. Dat maakte het Amerikaanse ministerie van Handel bekend.

Economen rekenden in doorsnee ook op een stijging met 0,5 procent. In maart was sprake van een stabilisatie van de bedrijfsvoorraden.