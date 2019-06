'Lagere opening op Wall Street'

Gepubliceerd op | Views: 0

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stevenen vrijdag af op een lagere opening. Waarschijnlijk komen net als in Europa de chipfondsen op Wall Street onder druk te staan door de omzetwaarschuwing van Broadcom. Verder buigen beleggers zich over cijfers over de Amerikaanse detailhandelsverkopen en hangen de oplopende politieke spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran en de handelsperikelen boven de markt.

Washington beschuldigt Iran van aanvallen op twee olietankers in de Golf van Oman donderdag die daarbij beschadigd raakten. Teheran ontkent betrokken te zijn bij de aanvallen. Door de kwestie lopen de spanningen in het Midden-Oosten verder op. De olieprijzen zijn gevoelig voor ontwikkelingen in de regio.

Chipconcern Broadcom lijkt met een stevig verlies te gaan beginnen, na een flinke verlaging van de omzetprognose voor het hele boekjaar. Daarbij wijst het bedrijf op de handelsvete tussen China en de VS. Naar verwachting kunnen andere chipfondsen zoals Intel, Advanced Micro Devices (AMD), Micron Technology, NXP Semiconductor, Texas Instruments, Nvidia en Qualcomm mee omlaag worden getrokken.

Zwakste groei

Het sentiment kan ook gedrukt worden door tegenvallende cijfers over de Chinese industrie. De industriële productie in China liet in mei de zwakste groei zien sinds 2002 vanwege de escalerende handelsvete met de Amerikanen.

De winkelverkopen in de VS gingen in mei met 0,5 procent omhoog op maandbasis, terwijl het cijfer voor april werd herzien tot een stijging van een eerder gemelde verkoopkrimp. Kort na opening zijn er ook gegevens over de industriële productie in de VS en kort na aanvang van de handel komt de Universiteit van Michigan met een voorlopige raming over het Amerikaanse consumentenvertrouwen in juni. Ook komt informatie over de bedrijfsvoorraden in de VS.

Chewy

Daarnaast is een beursdebuut op Wall Street. De online verkoper van voeding en accessoires voor huisdieren Chewy wordt naar de beurs gebracht, waarmee 1 miljard dollar is opgehaald. De waardering van Chewy ligt op bijna 8,8 miljard dollar.

De Dow-Jonesindex sloot donderdag 0,4 procent hoger op 26.106,77 punten. De brede S&P 500 zat eveneens 0,4 procent in de lift, tot 2891,64 punten, en technologiebeurs Nasdaq won 0,6 procent met 7837,23 punten.