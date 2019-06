Renteverlaging Russische centrale bank

Gepubliceerd op | Views: 533 | Onderwerpen: rentebesluit, Rusland

MOSKOU (AFN/BLOOMBERG) - De Russische centrale bank heeft vrijdag de rente met een kwart procentpunt verlaagd tot 7,50 procent. De renteverlaging was algemeen verwacht door economen.

Het is de eerste renteverlaging in een jaar. De Russische centrale bank zei dat meer renteverlagingen dit jaar mogelijk zijn. Volgens de bank was de economische groei in Rusland in de eerste helft van dit jaar lager dan verwacht en zwakt de inflatie af.