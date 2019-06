Goudprijs stijgt door geopolitieke onrust

Is nog goedkoop!



Dringt schijnbaar nog niet door maar de FED heeft dus gefaald met QE en het zo beloofde terug halen van die 4.5 triljard die in de markt is gepompt. Bij 3.8 triljard nog te gaan, gooien ze de handdoek al in de ring. Gefaald, gaat nooit meer lukken. QE werkt niet.



Wat gaan ze nu doen? Toch niet meer van hetzelfde hoop ik.