Hogere heffingen China op pijpen VS en EU

Vrije handel?

Die was er bij de VOC ook niet ;-)

Er is altijd een handelsgeschil en handjeklap; nu is het iets strakker en noemen we het oorlog en chantage.

Niks nieuws onder de zon; het komt alleen wat harder (en tegenwoordig wat gemakkelijker) in het nieuws.

In plaats van smerige achterkamertjes van Timmermansjes en Lagaffetjes, zien we gelukkig wat meer op straat, nu, haha ;-)