'Kleine openingswinst voor Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 1.365

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam zal vrijdag waarschijnlijk met een kleine winst openen. Ook elders in Europa lijken de beurzen iets hoger te beginnen. Beleggers houden vooral de oplopende politieke spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran in de gaten. Daarnaast blijft de Amerikaans-Chinese handelsvete boven de markt hangen.

De Europese chipbedrijven Infineon, STMicroelectronics en AMS staan in de schijnwerpers, nadat Broadcom zijn omzetverwachting voor heel het jaar stevig verlaagde. Het Amerikaanse chipconcern voorziet moeilijkheden vanwege de aanhoudende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Op het Damrak zullen de chipbedrijven ASML, ASMI en Besi mogelijk bewegen op het nieuws.

Roestvrijstaalbedrijf Aperam heeft kredietbeoordelaars S&P Global en Moody’s gevraagd om Aperam weg te halen uit hun ratingdiensten. Topman Timoteo Di Maulo verklaarde dat de ratingdiensten niet meer nodig zijn "gezien onze lage schuldenlast en de aard van de financieringsbehoeften".

Een van de grootste beursgangen

Het Belgische winkelvastgoedfonds Retail Estates heeft zijn portefeuille uitgebreid. Het in Brussel en Amsterdam genoteerde bedrijf heeft twee winkelpanden in het retailpark Alinau in het Belgische Libramont overgenomen van een particuliere belegger. Ze zijn verhuurd aan PointCarré en aan Hennes & Mauritz (H&M).

In Frankfurt gaat de aandacht uit naar Volkswagen. Het bedrijf wil zijn vrachtwagen- en bussendivisie, met de merken MAN en Scania, op vrijdag 28 juni naar de beurs brengen. De waardering moet liggen tussen de 13,5 miljard euro tot 16,5 miljard euro. Het zou daarmee een van de grootste beursgangen in Europa van dit jaar worden.

Gemengd slot

De Europese beurzen sloten donderdag gemengd. De AEX-index daalde 0,1 procent tot 555,85 punten, terwijl de MidKap 1,3 procent klom tot 779,20 punten. De beurzen in Londen en Parijs eindigden min of meer vlak. Frankfurt won 0,4 procent. Wall Street ging licht vooruit. De Dow-Jonesindex sloot 0,4 procent hoger op 26.106,77 punten. De brede S&P 500 steeg 0,4 procent en technologiebeurs Nasdaq klom 0,6 procent.

De euro was 1,1269 dollar waard, tegen 1,1274 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen licht omhoog na de sterke stijging op donderdag. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,1 procent in prijs tot 52,33 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 61,63 dollar per vat.