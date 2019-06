'Focus op chipsector na waarschuwing Broadcom'

Gepubliceerd op | Views: 208

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De Europese chipsector weet vrijdag de aandacht wederom op zich gericht, nadat Broadcom zijn omzetverwachting voor heel het jaar stevig verlaagde. Het Amerikaanse chipconcern voorziet moeilijkheden vanwege de aanhoudende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China.

Het aandeel Broadcom ging omlaag in de zogeheten nabeurshandel, en sectorgenoten volgden. Eerder ging Broadcom nog uit van 24,5 miljard dollar aan opbrengsten in het lopende boekjaar. In een nieuwe prognose is dat teruggebracht tot 22,5 miljard dollar. Broadcom doet doorgaans veel zaken met China. Het Chinese telecom- en netwerkbedrijf Huawei dat door de VS wordt geweerd behoort tot de belangrijkste klanten van de onderneming.

Chipmakers als Infineon, STMicroelectronics en AMS weten nu de schijnwerpers op zich gericht. In Nederland krijgen chiptoeleveranciers ASMI en Besi en chipmachinemaker ASML mogelijk te maken met koersbewegingen.