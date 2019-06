'Elektrische auto heeft gevolgen voor dealer'

quote: het zwaard schreef op 14 jun 2019 om 07:30:

Slecht tijden breken aan voor garageherstellers, goede tijden misschien voor pechverhelpers om gestrande elektrische voertuigen weer snel van elektriciteit te voorzien.

Ik voorzie gouden tijden, mits de dealers hun personeel bij scholen tot electronicus.Nu al gaat meer electronica kapot in een wagen dan mechanische onderdelen.Hoe vaak je niet hoort, oh dat is printplaatje x of sensor y.Nu maar hopen dat de dealers en reparateurs verstandig genoeg zijn om hun personeel op te leiden en niet over 10 jaar gaan klagen dat er te weinig geschoolde techneuten zijn