Fugro wint twee contracten bij Petrobras

LEIDSCHENDAM (AFN) - Het Braziliaanse staatsoliebedrijf Petrobras heeft twee contracten toegekend aan Fugro. Het gaat om diensten met van afstand bestuurbare voertuigen (ROVs) voor zeebodemonderzoek.

Er zijn geen financiële details naar buiten gebracht. De eerste klus start in het tweede kwartaal dit jaar en duurt 319 dagen, de andere opdracht begint in het derde kwartaal. Dat tweede contract is voor een jaar, met een optie om de klus nog met een jaar te verlengen. Fugro doet al langer werk voor Petrobras.