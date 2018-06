Jumbo is een verschraling van de Nederlandse supermarkt, ze verkopen duidelijk

geen kwaliteit.

Veelal niet te controleren grijze Jumbo artikelen, A merken zijn daar nog amper te vinden.



Is het echt goedkoper? nee, ze verkopen vaak B keuze en andere volumes gewichten etc.



De garage van van Eerd komt steeds voller te staan met Ferrari's, dit over de rug van de goedgelovige klanten die denken dat ze goedkoper uit zijn.