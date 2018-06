Europese beurzen omhoog na rentebesluit

Gepubliceerd op | Views: 2.197 | Onderwerpen: Europa, rente

AMSTERDAM (AEX) - De Europese beurzen zijn donderdag omhoog gegaan na de keuze van de Europese Centrale Bank (ECB) om het opkoopbeleid af te bouwen. De euro verloor na het nieuws daarnaast circa 1 procent in waarde ten opzichte van de dollar. Beleggers verwerkten verder onder meer geruchten over extra Amerikaanse importheffingen voor Chinese goederen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde halverwege de middag 0,3 procent hoger op 565,56 punten. De MidKap steeg 0,4 procent tot 808,43 punten. De beurs in Londen ging 0,6, Parijs en Frankfurt wonnen 1,1 procent.

De ECB vergaderde donderdag in de Letse hoofdstad Riga. De centrale bank gaf aan het omvangrijke opkoopbeleid nog dit jaar te willen afbouwen. Vanaf oktober wordt het bedrag dat in de economie wordt gepompt gehalveerd van 30 miljard euro naar 15 miljard euro per maand. Volgend jaar stopt de ECB helemaal met het opkopen van leningen. De rentetarieven bleven wel gehandhaafd op hun historisch lage niveaus.

Euro

De beslissing van de ECB had zijn weerslag op de euro. Die leverde flink in en was tussentijds 1,1670 dollar waard. Woensdag was dat nog 1,1783 dollar en in de ochtendhandel was de euro juist duurder geworden.

Bij de grootste dalers in de AEX zat informatieleverancier RELX met een verlies van 2 procent na een adviesverlaging door UBS. Biotechbedrijf Galapagos was met een plus van 2 procent de koploper.

Adyen

Unilever zakte 2,1 procent. Het levensmiddelenconcern waarschuwde dat de omzetgroei in de eerste jaarhelft waarschijnlijk onder de bandbreedte van 3 tot 5 procent zal uitkomen. Dat komt onder meer door de negatieve effecten van stakingen in Brazilië. Ook raakt het bedrijf waarschijnlijk zijn notering in de belangrijke Londense FTSE 100-index kwijt.

Op de lokale markt klom Adyen 0,9 procent tot 458,90 euro. Het fintechbedrijf beleefde woensdag een spetterende eerste handelsdag. De aandelen waren zo in trek dat de beurskoers meteen bijna verdubbelde.

Olie

In Londen won Rolls-Royce verder ruim 5 procent. De Britse bouwer van vliegtuig- en scheepsmotoren schrapt 4600 banen om kosten te besparen. Volkswagen noteerde 1,7 procent hoger in Frankfurt. De autobouwer is in Duitsland akkoord gegaan met een megaboete ter waarde van 1 miljard euro vanwege het sjoemelsoftwareschandaal.

De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,4 procent tot 66,93 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent minder op 76,50 dollar per vat.