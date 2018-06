Wall Street opent hoger

Gepubliceerd op | Views: 342

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag hoger geopend. Beleggers verwerken de mededeling van de Europese Centrale Bank (ECB) over afbouw van zijn omvangrijke opkoopprogramma. Verder spelen internationale handelsspanningen de kop op, nu het erop lijkt dat nieuwe Amerikaanse importheffingen tegen Chinese goederen nabij zijn.

De toonaangevende Dow-Jonesindex opende met een plus van 0,4 procent op 25.302 punten. De brede S&P 500 ging eveneens 0,4 procent omhoog naar 2785 punten en technologiebeurs Nasdaq kreeg er 0,6 procent bij tot 7740 punten.

De ECB heeft bekendgemaakt met ingang van volgend jaar zijn omvangrijke opkoopbeleid waarschijnlijk te beëindigen. Het steunprogramma wordt vanaf oktober al gehalveerd. De belangrijkste rentetarieven blijven ongewijzigd.

Nieuwe importheffingen

Mogelijk stelt de Amerikaanse regering vrijdag nieuwe importheffingen in tegen China, meldt zakenkrant The Wall Street Journal. Die maatregel lokt vrijwel zeker tegenacties van Peking uit, wat de kans op escalatie van handelsspanningen vergroot.

Kabelgigant Comcast (plus 3,8 procent) deed woensdag nabeurs een bod van 65 miljard dollar op de filmstudio en andere delen van 21st Century Fox (plus 1,3 procent). Disney (plus 1,9 procent) bereikte vorig jaar al een akkoord met Fox over de overname van die onderdelen, maar de destijds overeengekomen prijs ligt aanzienlijk lager.

Microsoft won 0,7 procent. Het techbedrijf stort zich naar verluidt op de automatisering van supermarkten, waarmee winkelconcerns de strijd kunnen aangaan met webwinkelreus Amazon (plus 0,6 procent).