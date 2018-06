AF-KLM wil nieuwe topman liefst al begin juli

Gepubliceerd op | Views: 1.189 | Onderwerpen: luchtvaart

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Air France-KLM streeft ernaar om zo snel mogelijk een definitieve vervanger te hebben voor de opgestapte topman Jean-Marc Janaillac, liefst al ergens begin juli. Dat heeft waarnemend, niet-uitvoerend bestuursvoorzitter Anne-Marie Couderc gezegd in een interview met de Franse krant Les Echos.

Het luchtvaarconcern verkeert in een crisis door een aanhoudend conflict met de Franse vakbonden, die meer loonsverhoging eisen dan het bedrijf bereid is te bieden. Vorige maand stapte Janaillac op nadat het hem niet was gelukt buiten de bonden om zaken te doen met het eigen personeel. Sindsdien heeft een interim-bestuur de dagelijkse leiding.

Vakbonden beklagen zich intussen over het gebrek aan voortgang in de cao-onderhandelingen sinds het vertrek van de hoogste baas en hebben nieuwe stakingen bij Air France aangekondigd. Die staan voor 23 tot en met 26 juni op de agenda. Het huidige interim-bestuur weigert loononderhandelingen te voeren om het daar geen mandaat voor zou hebben.

Air France trekt deze zomer wel extra geld uit voor de verbetering van de werkomstandigheden bij het bedrijf, zo is aangekondigd. De zustermaatschappij van KLM investeert uit een speciaal potje in betere bedrijfsruimtes op vliegveld Orly en meer rustruimtes voor cabinepersoneel. Naast geld belooft de Franse vliegmaatschappij ook een ,,nieuwe houding ten opzichte van dialoog''. Die moet ervoor zorgen dat medewerkers altijd terecht kunnen met klachten over het bedrijf.