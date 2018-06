Gepubliceerd op | Views: 1.203

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan donderdag naar verwachting voor een hogere opening. Beleggers verwerken de mededeling van de Europese Centrale Bank (ECB) over afbouw van zijn omvangrijke opkoopprogramma. Verder spelen internationale handelsspanningen de kop op, nu het erop lijkt dat nieuwe Amerikaanse importheffingen tegen Chinese goederen nabij zijn.

De ECB heeft bekendgemaakt met ingang van volgend jaar zijn omvangrijke opkoopbeleid waarschijnlijk te beëindigen. Het steunprogramma wordt vanaf oktober gehalveerd, waardoor per maand nog maar 15 miljard euro in plaats van 30 miljard in de Europese economie wordt gepompt. De belangrijkste rentetarieven blijven ongewijzigd.

Woensdag sloten de New Yorkse effectenbeurzen met minnen af nadat de Amerikaanse Federal Reserve een nieuwe renteverhoging had aangekondigd. De koepel van centrale banken schroefde ook het verwachte aantal rentestappen voor dit jaar op van drie naar vier. De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent lager op 25.201,20 punten. De brede S&P 500 speelde 0,4 procent kwijt op 2775,63 punten en technologiebeurs Nasdaq ging 0,1 procent omlaag naar 7695,70 punten.

Nieuwe importheffingen

Mogelijk stelt de Amerikaanse regering vrijdag nieuwe importheffingen in tegen China, meldt zakenkrant The Wall Street Journal. Die maatregel lokt vrijwel zeker tegenacties van Peking uit, wat de kans op escalatie van handelsspanningen vergroot. In april sprak Donald Trump van heffingen op de import van Chinese goederen ter waarde van 50 miljard dollar.

Op het bedrijvenfront wordt vooral gekeken naar de mediasector, die in de ban is van overnameperikelen. Kabelgigant Comcast deed woensdag nabeurs een bod van 65 miljard dollar op de filmstudio en andere delen van 21st Century Fox. Disney bereikte vorig jaar al een akkoord met Fox over de overname van die onderdelen, maar de destijds overeengekomen prijs ligt aanzienlijk lager.

Microsoft

In de techsector kan Microsoft mogelijk op belangstelling rekenen. Het bedrijf stort zich naar verluidt op de automatisering van supermarkten, waarmee winkelconcerns de strijd kunnen aangaan met webwinkelreus Amazon. Microsoft zou al met Walmart in gesprek zijn over nieuwe technologieën voor supermarkten.

Op macro-economisch is er aandacht voor nieuwe cijfers over Amerikaanse winkelverkopen, importprijzen en steunaanvragen. Na opening van de beurzen volgen de Amerikaanse bedrijfsvoorraden.