SD Worx doet weer overname in uitzendmarkt

BREDA (AFN) - SD Worx wil Flexpoint Group overnemen. Financiële details van de overname in de uitzendbranche zijn niet bekendgemaakt. In oktober werd VIO Interim al ingelijfd.

Flexpoint Group bestaat uit Flexpoint, Easymatch Payrolling, Equipe, Trento Engineering, Trace en Redirect en telt in totaal 240 voltijdsmedewerkers. De onderneming was in 2017 goed voor een omzet van 160 miljoen euro. Met de overname zegt SD Worx zijn positie als belangrijke HR-dienstverlener in Nederland te versterken.