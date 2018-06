Dochter VolkerWessels krijgt Britse order

Gepubliceerd op | Views: 163 | Onderwerpen: Groot-Britannië

AMSTERDAM (AFN) - VolkerWessels heeft via dochterbedrijf VolkerStevin de opdracht verworven voor de bouw van onder meer een vloedkering in Medway in het zuidoosten van Groot-Brittannië. Zuidoost-Engeland.

Opdrachtgever is Medway Council. Een concrete opdrachtsom werd niet gegeven. Het project is al begonnen en afronding wordt voorzien in april volgend jaar.