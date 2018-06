Aandeel Unilever mogelijk uit Britse index

Gepubliceerd op | Views: 915 | Onderwerpen: Groot-Britannië

ROTTERDAM (AFN) - Unilever raakt zijn notering in de FTSE 100-beursgraadmeter in Londen waarschijnlijk kwijt. Het Nederlands-Britse voedingsmiddelen- en wasmiddelenconcern noemde het in een document voor beleggers ,,zeer onwaarschijnlijk" dat de FTSE-notering kan worden behouden.

De FTSE 100 is de Britse tegenhanger van de AEX-index in Amsterdam. Sommige beleggers investeren via een fonds automatisch in alle bedrijven in zo'n index. Als Unilever daadwerkelijk uit de FTSE verdwijnt zal het dus betekenen dan die beleggers hun aandelen in het bedrijf verkopen.

In maart koos Unilever definitief voor Rotterdam als hoofdzetel, waarmee het afscheid nam van de duale notering met een tweede hoofdkantoor in Londen. Daarbij gaf het aan zijn beursnoteringen in Londen en New York, naast die in Amsterdam te willen behouden. Door de duale structuur te schrappen lag al voor de hand dat opname in een index in Londen niet meer mogelijk zou zijn.

Unilever koos voor Rotterdam onder meer omdat in de aandelen in Nederland meer worden gehandeld dan die in Londen. Overigens behoudt Unilever wel een sterke band met Groot-Brittannië. Er blijven duizenden mensen werken in voormalige hoofdkantoor in Londen.