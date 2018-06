Gepubliceerd op | Views: 591 | Onderwerpen: Duitsland, inflatie

WIESBADEN (AFN) - De inflatie in Duitsland is in mei uitgekomen op 2,2 procent op jaarbasis, van 1,6 procent in april. Dat blijkt uit definitieve cijfers van het Duitse federale statistiekbureau.

Economen rekenden gemiddeld op een stijging naar 2,2 procent in mei, gelijk aan het voorlopige cijfer voor die maand. Op basis van de Europese geharmoniseerde meetmethode werd een inflatie gemeten van eveneens 2,2 procent. In april was dit 1,4 procent.

De inflatiecijfers stonden voor 08.00 uur op de agenda bij het Statistische Bundesamt in Wiesbaden, dat niet vaker cijfers te vroeg publiceert. Persbureau Bloomberg bracht de cijfers ruim voor het geplande tijdstip naar buiten.

De inflatie in Frankrijk steeg in mei naar 2 procent op jaarbasis, van 1,6 procent in april, zo meldde het Franse statistiekbureau op basis van definitieve ramingen. Economen rekenden gemiddeld op een stijging van de Franse consumentenprijzen naar 2 procent in mei, gelijk aan het voorlopige cijfer voor die maand. Op basis van de geharmoniseerde Europese meetmethode bedroeg de inflatie 2,3 procent, tegen 1,8 procent een maand eerder.